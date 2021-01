Por O Dia

Rio - Luana Piovani está com o namorado, Lucas Bitencourt, no Rio de Janeiro. A atriz foi clicada com o amado e mais um amigo na área externa do Copacabana Palace, na Zona Sul, neste sábado.

Os três estavam em um papo bem descontraído quando foram fotografado por um paparazzo.