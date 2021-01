Giovanna Ewbank Reprodução

Por O Dia

Publicado 31/01/2021 11:34 | Atualizado 31/01/2021 12:11

Rio - Giovanna Ewbank surpreendeu os seguidores com uma postagem mais descontraída neste fim de semana. Sentada no gramado da casa onde mora no Rio de Janeiro, ao lado do cachorro Lobo e de biquíni, a atriz posou para uma foto com a parte de cima do look desamarrada. Na legenda, a apresentadora brincou sobre os elementos da foto e brincou com emojis de bola de basquete, lobo e um foguinho.

fotogaleria

Publicidade

Nos comentários, o charme da apresentadora, que é casada com o ator Bruno Gagliasso , não passou despercebido. Colegas famosos e seguidores anônimos elogiaram a beleza de Gioh. "Deusa natural", "Musa" e "Linda" foram os comentários mais recorrentes.