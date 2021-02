Rodrigo Faro e a filha Maria competem em atividade de dança Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 09:13

Rio - Dança, gatinho, dança. E ele dançou! Em um vídeo divulgado na noite desta terça-feira nas redes sociais, Rodrigo Faro aparece dançando ao lado de Maria Faro, uma de suas filhas. O apresentador sensualiza bastante diante das câmeras no que parece ser uma competição de dança virtual, de videogame. No começo do vídeo, Maria chega a dar um toque em Faro, que já começa errando a coreografia. Mas ao final, parece que o jogo vira e é o apresentador quem ganha a disputa.

fotogaleria

Publicidade

Na legenda, Faro falou que as atividades com as três filhas são rotina após ele chegar do trabalho. O apresentador exaltou os valores da família e agradeceu a Deus pelo momento. "Cenas de uma noite normal em casa...Papai chegou da gravação e foi fazer aula de dança com as três filhas. Mamãe vem dar uma conferida se está tudo bem… Nossa vida é assim…Amor, união e felicidade...Obrigado meu Deus por esses momentos em família!!!!", escreveu.