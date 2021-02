Rafael Vitti e filha, a pequena Maria Clara Reprodução

Publicado 04/02/2021 12:55

Rio - Rafa Vitti é pai coruja assumido. E, para matar seus seguidores de fofura, o ator compartilhou um vídeo nas redes sociais em que brinca com a sua filha, Clara Maria, de 1 ano e 4 meses. Na filmagem, a bebê se diverte ao receber a massagem do pai, corre para receber abraços e fica sentadinha comportadinha quando Rafa se oferece para ler uma historinha. "Pequenos momentos, grandes memórias", escreveu o ator na legenda. Clara Maria é fruto do relacionamento do ator com a humorista Tatá Werneck.

Rafa Vitti, aliás, está no ar em 'Malhação'. Com a reprise da temporada 'Sonhos' na Globo, o ator está tendo a oportunidade de rever a trama que apresentou o seu trabalho para o Brasil. Na novela, Rafa vive Pedro um aspirante a guitarrista que se apaixona por Carina, personagem de Isabella Santoni, que sonha em ser uma lutadora profissional.