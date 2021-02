Luísa Sonza Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 14:59

Rio - Em entrevista à Marie Claire, Luísa Sonza revela que se sentiu pressionada para ser mãe, aos 19 anos, na época em que era casada com Whindersson Nunes. Os dois ficaram juntos por quatro anos, contando com o namoro.

fotogaleria

Publicidade

“A minha primeira experiência com o tema foi muito assustadora. Quando me casei [com o humorista Whindersson Nunes], tinha só 19 anos e me sentia muito nova para cuidar de uma vida. E, quando me vi pressionada absurdamente pela sociedade, entrei em negação. Ainda precisava aprender a cuidar de mim direito, amadurecer, me conhecer e me entender melhor. Como sempre, não cedi à pressão e fiz o que senti no meu coração. Não estava pronta para ser mãe e não seria. Sempre respeitei minhas vontades e entendi desde nova que meu corpo e o que quero para a minha vida são decisões minhas. Me senti muito violada com essa interferência. Já escutei de uma mulher que ela teria um filho porque o marido queria. Wow, não! Faça isso por você. É uma vida, é muito sério, você vai carregar por nove meses e depois pelo resto da sua vida. Óbvio que, se acontecesse, tudo bem. Mas é muito louca essa pressão. Sempre digo: ‘Parem de romantizar a maternidade desse jeito’. Por ora, tenho vontade de ter minha carreira, meu dinheiro, e só. Meus filhinhos são as minhas músicas e meus cachorros”, desabafou.

À publicação, a cantora, de 22 anos, também falou sobre seu namoro com Vitão. “Sempre me relacionei com pessoas com as quais eu sentia que tinha alguma ligação. Com Victor, jamais imaginaria ter. Começamos a nos aproximar e a ver o quanto tí­nhamos em comum. Foi muito lindo porque foi natural, gostoso e leve. Naquele momento, eu não queria namorar. Sou cancerianíssima, namorei minha vida inteira. Mas eu tinha acabado de sair de um relacionamento e estava curtindo a vida. Eu neguei muito, muito, muito. Ele veio, falou várias vezes que estava gostando de mim e eu fingindo que nada estava acontecendo. Aí, quando você vê, está com a mãe, com a família toda [risos]. Temos os mesmos planos e ambições. Diferenças também, mas ele agrega muito à minha vida e eu à dele. A gente reflete sobre, melhora junto. O Victor é uma pessoa muito ingênua, correta, com um coração bom. Eu morro de amor, porque ele é um nenezinho, fofo demais. E é extremamente romântico. Eu até sou, mas do meu jeito. Acho que fiquei mais carinhosa ao lado dele.”