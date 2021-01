Talita Younan deixa a maternidade com filha recém-nascida e marido

Rio - Talita Younan, de 28 anos, deixou a maternidade Perinatal, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, neste domingo, acompanhada pelo marido, o diretor João Gomez, de 40, e pela primeira filha do casal, Isabel. Isabel nasceu na última sexta-feira, às 4h05, pesando 3,490kg e medindo 50 cm.

"As melhores coisas do mundo eu tenho: Isabel e João! O mundo é seu, minha filha. Seja bem-vinda', escreveu Talita nas redes sociais após o parto da bebê. João Gomez é filho de Regina Duarte. O diretor já foi casado com Regiane Alves, com quem tem dois filhos: João Gabriel e Antônio.

