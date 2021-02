Ivete Sangalo Divulgação

Rio - Prestes a realizar a live "O Trio", em parceria com Claudia Leitte, Ivete Sangalo tirou um tempinho para comemorar virtualmente o aniversário das gêmeas, Marina e Helena, que completaram três anos de vida nesta quarta-feira.

No Instagram, a cantora relembrou os sentimentos que ela sentia antes do nascimento das meninas em pleno sábado de Carnaval de 2018 com uma foto fofa das pequenas. Segundo a cantora, seu coração "pulava que nem pipoca".

"Sábado de Carnaval e meu coração pulava que nem pipoca. Para desfilar na minha vida, esses dois presentes vindos de Deus. Eu só agradeço! Uma oportunidade gigantesca ser mãe de vocês, minhas filhas. Cada passo, cada respiro é conectado a vocês. A mamãe ama daqui até onde não mais se vê. Peço a Deus a proteção e o amor e muita saúde para os presentinhos de mãe", escreveu Ivete.