Rio - Yasmin Brunet Medina, de 32 anos, e Gabriel Medina, de 27, mostraram algumas imagens do casamento intimista deles no Havaí, no final do ano passado, através de um vídeo publicado no Instagram, na última quarta-feira. A cerimônia foi ao ar livre, à beira da praia e os dois usaram trajes brancos.

"Obrigada por ser tudo e muito mais. Você foi feito pra mim. Te amo, meu lindo, Gabriel Medina", escreveu Yasmin.

O surfista publicou o mesmo vídeo em suas redes sociais. "Uma pequena homenagem pro amor da minha vida, Yasmin Brunet. Com imagens simples, mas que significa muito, te amo, minha flor", publicou ele.

Nos comentários, vários famosos se derreteram pelas imagens dos dois. "Vocês são muito tudo!", comentou Marina Ruy Barbosa. "Casal tudo!", escreveu Rafa Brites.

Para quem deseja oficializar o amor com uma cerimônia parecida com a do casal, é necessário desembolsar cerca de US$ 500, cerca de R$ 2.700 na cotação atual. Vale lembrar que o casamento dos dois não tem valor legal no Brasil.

