Publicado 08/02/2021 10:07 | Atualizado 08/02/2021 10:12

Rio - Gusttavo Lima surpreendeu os seguidores do Instagram ao postar uma foto antiga neste domingo. No registro de 11 anos atrás, quando tinha apenas 20 anos, o cantor sertanejo aparece bem diferente e menos musculoso.

"Há 11 anos... O tempo está voando, bebê", escreveu o sertanejo na legenda, sendo respondido pelo amigo e cantor Israel Novaes: "Ê nostalgia". Os fãs, claro, também marcaram presença nos comentários. "Envelhecer assim está bom", declarou um. "O tempo te fez bem", opinou um segundo. "Te acompanho desde essa época", declarou outro.

Hoje, aos 31 anos de idade, Gusttavo é pai de Gabriel, de 3 anos, e do caçula Samuel, de apenas 2, frutos de seu casamento com a modelo Andressa Suita, de quem ele se separou em outubro do ano passado.