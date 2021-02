Stênio Garcia reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 13:44 | Atualizado 09/02/2021 14:12

Rio - Stênio Garcia, de 88 anos, tomou a vacina da covid-19, em um posto drive-thru de vacinação no Rio de Janeiro, nesta terça-feira. A notícia foi dada pelo ator através do Instagram. O momento também foi compartilhado pela mulher dele, Marilene Saade, no Instagram Stories.

"Tomei a primeira dose da vacina #coronavac . A próxima dose será no dia 09 de março , mas por enquanto vou continuar em casa e se tiver que sair seguirei todos os protocolos porque existem variantes que não temos nenhum controle e mesmo vacinado pode contrair a forma leve e eu estou tentando fugir desse vírus terrível que já matou pessoas que amo", escreveu Stênio.







