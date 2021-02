Kaysar Dadour

Por Isabelle Rosa

Publicado 10/02/2021 07:00

Rio - Após ingressar na carreira de ator, Kaysar Dadour, agora, está se arriscando em mais uma profissão: a de cantor. Ele lançou a música 'Fogo no Parquinho', na última sexta-feira. A canção, em ritmo de funk e pop, é uma homenagem ao 'Big Brother Brasil', reality show do qual participou em 2018 e conquistou o segundo lugar.

fotogaleria

Publicidade

"Eu sempre tive vontade de lançar um funk. Quando eu cheguei no Brasil e comecei a ouvir funk eu me apaixonei, porque funk é alegria, é felicidade, é dança, todo mundo animado. Em 2018, eu participei de dois clipes, depois lancei feat com Mc Bin Laden, depois lancei com o DJ Guga e agora é o meu primeiro lançamento solo", comenta.

O cantor ainda fala sobre sua expectativa em relação a música. "Estou muito feliz com esse lançamento! Quero muito que as pessoas se divertam ouvindo 'Fogo no Parquinho'", diz ele, que continua: "A música é uma homenagem para o BBB, espero que o povo goste, dê risada. Fizemos com vários memes bacanas. A música está bem dançante".

Publicidade

Mas não pensem Kaysar vai deixar de atuar só porque começou a soltar a voz. Ele deixa claro que vai conciliar as duas profissões. "As duas são artes e eu vou conciliar as duas carreiras! Eu estudando muito e quero me desafiar a cada dia mais", destaca o ator, que está terminando de rodar um filme: "Acabei de gravar um filme que se chama “Me Tira da Mira”. Ainda não posso contar sobre meu personagem, mas estou muito ansioso".

Ele ainda garante que este ano será cheio de novidades. "Como já contei para vocês, acabei de gravar um filme e tem algumas outras coisas chegando, logo logo eu já posso contar para vocês! Também vou lançar novas músicas! Estou muito feliz com tantos projetos lindos", adianta.

Publicidade

Mudança de vida

No 'Big Brother Brasil 18', Kaysar viu sua vida mudar após ganhar fama e o carinho das pessoas. "O BBB mudou a minha vida e sou muito grato! Eu entrei no programa com um sonho de ganhar e trazer minha família o Brasil. Graças a Deus, eu consegui trazer minha família e fiquei em segundo lugar. Depois do BBB muitas oportunidades surgiram e eu estudei muito (e ainda estudo diariamente) para agarrar todas", afirma. De lá pra cá, ele fez sua estreia como ator no filme Carcereiros (2018). Em 2019, integrou o elenco da novela Órfãos da Terra e também participou do quadro “Dança do Famosos”, do Domingão do Faustão. Ano passado, ele atuou na série Panelinha, da Warner Brasil, e gravou mais uma temporada da Carcereiros.

Publicidade

Big Brother Brasil 21

Kaysar é um dos famosos que está ligadinho no 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo. "Eu estou assistindo todo dia e esse ano o fogo no parquinho começou cedo e com grandes emoções", avalia ele, que se pudesse dar uma dica para os participantes desta edição seria: "Para se divertirem e aproveitarem muito, o BBB é uma experiência única e mudou minha vida! Se eu fosse convidado, participaria novamente".

Publicidade

O reality tem trazido à tona o tema 'cancelamento'. O cantor fala sobre o assunto e confessa sentir medo de ser cancelado. "Sim, é um assunto muito importante! Acredito que todo mundo erra, aprende, evolui e não podemos julgar", acredita.

Estado civil

Publicidade

Solteiro, Kaysar confessa que tem interesse em ter um romance mais sério. Ao ser questionado de como está seu coração, ele ainda brincou com o assunto. "Batendo, graças a Deus (risos). Eu estou solteiro, mas tenho sonho em casar e ter seis filhos. Quero casar com uma brasileira, se Deus quiser", deseja.