Publicado 10/02/2021 14:48

São Paulo - Lipe Ribeiro, ex-participante de "A Fazenda 12" e "De Férias com o Ex", é um dos nomes confirmados para o "Ilhados", novo reality show da cantora Anitta. Com estreia marcada para o dia 17 de fevereiro, o elenco isolará a cantora e nove amigos em uma ilha para cumprir provas e desafios.

O reality será ambientado em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Os convidados vão nesta sexta-feira para a ilha. A revista "Quem" apurou que as pessoas convidadas por Anitta terão uma rotina de gravações e competições intensa, cerca de nove horas ao dia. Os episódios serão transmitidos no Instagram.

A cantora disse que o elenco já está fechado. "São apenas 10 pessoas, na ilha cabem muito mais? Sim, óbvio. Mas não é certo. Amigos que eu amo, não adianta ligar me perguntando onde é e que vai dar uma passadinha. Não dá. Se for, será barrado. Estamos sendo bem fiscalizados", disse.

Ela contou também que tem recebido ligações de muita gente se convidando para o reality. "Meu celular não para, não posso aglomerar mais. Não tem vaga. Estava tentando botar um ex meu, mas ele estava cobrando muito caro", disse a cantora, sem revelar o nome do ex. "Acho que o povo nem sabe que eu fiquei com ele", contou.