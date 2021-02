reprodução do instagram

Por ODIA

Publicado 12/02/2021 16:59

Rio - Cid Moreira, de 93 anos, entrou para o time de famosos que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O jornalista se vacinou, nesta sexta-feira, em Petrópolis, e mostrou o momento no Instagram. No carro, usando óculos escuros e máscara, ele ainda bateu um papo com os profissionais de saúde.