Por O Dia

Publicado 16/02/2021 11:51 | Atualizado 16/02/2021 12:11

Rio - Ivete Sangalo e Claudia Leitte fizeram a live "O Trio: Ivete, Claudia e Você" no sábado de Carnaval. Em determinado momento da apresentação, Ivete falou a favor da vacinação contra a covid-19. "Joga as armas pra lá, traz a ciência", disse a cantora, em referência a Jair Bolsonaro, que publicou recentemente decretos que flexibilizam a aquisição de armas de fogo no país.

Quem não gostou da declaração de Ivete Sangalo foi o cantor Netinho, que é apoiador ferrenho de Jair Bolsonaro. "Decepcionado! Eu lamento repostar isso aqui mas as verdades precisam ser ditas", disse o cantor ao respostar uma publicação do deputado Bruno Engler.

"A cantora @ivetesangalo desfruta de seguranças armados, carro blindado e casa em condomínio fechado. As vezes a pessoa fica tão distante da realidade do povo, que acha que o mundo é o 'país das maravilhas' que seu dinheiro lhe proporciona", escreveu.