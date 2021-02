Silvio Santos e Tiago Abravanel Reprodução Internet

Por iG

Publicado 17/02/2021 12:49 | Atualizado 17/02/2021 12:52

São Paulo - O apresentador e músico Tiago Abravanel conversou com amigos durante um live no Instagram Stories e falou sobre sua quarentena. Tiago começou falando sobre a saudade do Carnaval, feriado que adora. "Nunca passei tão recluso, no máximo quando era criança", contou.

O artista também contou que pela falta de eventos e até trabalhos, está acompanhando o "BBB 21" no isolamento. No assunto, foi questionada se Silvio Santos o liberaria casso recebesse um convite para participar de uma próxima edição do programa da Globo. “O Silvio não paga as minhas contas. Não sou contratado do SBT”, afirmou.

Tiago, porém, relatou que essa edição está fazendo ele rever se participaria do reality ou não. "Acho que sou uma pessoa sensata, mas depois desse BBB21 acho que não entraria mais, não. As pessoas lá dentro não têm noção de que estão sendo canceladas. Se ela [Karol Conká], como líder, tivesse colocado a Carla Diaz como indicada, iria potencializar ainda mais [a rivalidade das torcidas]. Aí, quando a Karol fosse a um paredão, sairia com uns 110%”, disse.