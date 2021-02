Bruna Santana e Raphael Veiga Reprodução/Instagram

Rio - Bruna Santana, irmã do cantor Luan Santana, aproveitou a manhã desta quarta-feira para ir à praia, mas ela não estava sozinha. A jovem, de 25 anos, chamou o namorado, o jogador Raphael Veiga, e fez cliques bem românticos. Em seguida, ela compartilhou as fotos no Instagram Stories.

Apaixonada, a influenciadora, que tem mais de 800 mil seguidores, ainda fez um pedido: "Votem no meu amor". A votação a qual ela se refere é a eleição da Bola de Ouro, a qual o craque do Palmeiras é um dos selecionados.

Nos registros, os dois aparecem bem à vontade na praia vazia, usando biquíni e sunga.