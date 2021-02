Luísa Sonza reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 18:22

Rio - Luísa Sonza compartilhou uma série de fotos na praia, no Instagram, nesta quarta-feira. De biquíni, a cantora esbanjou boa forma e exibiu seu bumbum na nuca. Elaa esteve no local acompanhada de sua cachorrinha, Gisele Pinscher. O intuito das imagens era comemorar o sucesso de sua música mais recente, parceria com Thiaguinho.

"Gisele tá passando pra avisar que 'Cansar Você' já está no Top 20 das rádios mais tocadas do Brasil. Obrigada, nenês, vocês são tudo pra mim! Coloquei umas fotos de um dia gostosinho no Rio para vocês", agradeceu a namorada de Vitão na legenda.

Os internautas, claro, elogiaram a cantora. "Perfeita", "Maravilhosa" e "Gostosa" foram alguns dos comentários.