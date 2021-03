Bruna Griphao Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 10:26 | Atualizado 15/03/2021 10:30

Rio - A atriz Bruna Griphao, de 22 anos, que está no ar na reprise de "Haja Coração", da Rede Globo, deixou os seguidores babando, na noite deste domingo, com um clique compartilhado no Instagram. No registro, ela aparece somente de biquíni e mostrando a barriga sarada.

Griphao, que aproveitou o dia de sol para retocar o bronzeado e atualizar o estoque de fotos das redes sociais, não legendou a postagem, mas recebeu muitos elogios dos seguidores.

"Colocar essa foto de plano de fundo pra ter como meta", confessou uma internauta. "Deusa", comentou outra. "Maravilhosa", elogiou uma terceira.

