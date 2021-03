Yudi Tamashiro Divulgação

Rio - O ator e apresentador Yudi Tamashiro postou, na manhã desta terça-feira, um vídeo no Instagram sobre o estado de saúde do pai, Nelson Tamashiro, que está internado em decorrência de complicações da Covid-19 no Hospital Municipal Santa Ana, em Santana de Parnaíba (SP). No vídeo, ele relata parada cardíaca sofrida pelo pai e ainda confirma que a mãe também está infectada com o vírus.

"O estado do meu pai está pior, essa noite ele teve um infarto. Está intubado. A minha mãe também está com Covid-19, minha irmã também. Sou o único que não estou. O que eu peço pra vocês é só oração. Aqueles que creem, orem pela minha família, por favor. Eu não sei o que Deus quer de mim, mas é muita batalha", disse o apresentador.

