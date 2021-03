Jade Magalhães Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 16:58

Rio - No última dia 8, quando foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, Luan Santana surpreendeu seus seguidores ao postar uma foto de Jade Magalhães, sua ex-noiva. Juntos há mais de 12 anos, o casal anunciou a separação em outubro do ano passado, enquanto planejava detalhes do casamento. Apesar de aparecer no feed do ex, Jade nega que tenha reatado com Luan.

Em seus stories, a influenciadora digital abriu uma caixinha de perguntas e um dos seguidores perguntou: "Você voltou com Luan Santana? Vocês são lindos juntos". Diante disso, Jade respondeu de forma direta: "Obrigada pelo carinho, mas não, continuo solteira".