18/03/2021

Rio - Carol Castro, de 37 anos, surpreendeu os seguidores ao relembrar uma foto do início da carreira. Durante a mudança de residência, ela encontrou um clique de quando tinha 11 anos e participou de um concurso no Rio Grande do Norte. O registro encantou os fãs da atriz.



"O primeiro book a gente nunca esquece! Olha essa relíquia que encontrei fazendo minha mudança... Fotografado em Natal-RN, em 1995, como prêmio de 2º lugar do concurso Miss Rio Grande do Norte mirim! Eu tinha 11 aninhos na época. Além do 2º lugar, eu ganhei a faixa de Miss Simpatia", escreveu a atriz, que ainda revelou um desejo: "Queria muito achar essas fotos do pódio. Sério. Impagável!"

Em seguida, os seguidores comentaram bastante. "Fofinha", elogiou uma admiradora. "O rosto não mudou nada", ponderou outra. "Maravilhosa", disse um terceiro. Até o ator Marcos Veras deixou um comentário: "Uma guria".

