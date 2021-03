Alessandra Veiga foi casada com Tom por quase 15 anos e diz que eles estavam pensando em voltar Reprodução/Instagram

Publicado 18/03/2021 11:48

São Paulo - Alessandra Veiga, ex-mulher de Tom Veiga, que morreu em novembro de 2020, falou sobre as críticas que vem recebendo em relação à partilha de bens do intérprete de Louro José.

De acordo com ela, que atualmente mora nos Estados Unidos, os dois estavam projetando uma nova relação. "Estávamos conversando por telefone. Estávamos num relacionamento à distância. Eu era uma nova Alessandra e ele era um novo Tom. Ele tinha passado por outras situações e eu também. E ainda não sabíamos se íamos gostar desse novo Tom e dessa nova Alessandra", afirmou ela, em entrevista ao Natelinha.

"Chegaram a dizer que a gente ia se casar na semana seguinte (à morte dele), mas não é verdade. Não se pode marcar um casamento sendo casado", relembrou a ex-mulher, evidenciando que ambos tinham vontade de reviver o romance.

Questionada sobre as críticas que recebe por conta da herança, ela é enfática. "Tudo o que tem de bem material, a metade é minha. Porque desde quando a gente se divorciou (em 2018) não resolveu. Não foi dividido. Nada foi dividido", afirmou ela, que é mãe de quatro filhos do ator. O casamento de Tom Veiga e Alessandra durou 15 anos.

Morte de Tom Veiga

O ator, de 47 anos, foi encontrado morto, no dia 1 de novembro, em sua residência no Rio de Janeiro. O laudo médico apontou que ele foi vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Assim que foi noticiada a morte de Tom Veiga, amigos, colegas e fãs de Ana Maria Braga e do Louro José, seu maior personagem, prestaram homenagens e lamentaram a perda.