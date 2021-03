Debby Lagranha reprodução do instagram

Publicado 19/03/2021 19:11

Rio - Debby Lagranha vai ser mamãe novamente. Ela anunciou que está grávida através do Instagram, nesta sexta-feira, ao publicar uma foto com o marido, Leandro Amieiro, da filha, Maria Eduarda, de 7 anos, e seus cachorros.

“Eu não consigo descrever a emoção que estou sentindo. Sim, estamos grávidos! Em meio a tantas incertezas, você é a nossa maior e melhor decisão… Já era desejado há tempos, principalmente por sua irmã mais velha, mas tudo acontece num momento que tem que acontece”, escreveu a atriz na legenda. “Eu não consigo descrever a emoção que estou sentindo. Sim, estamos grávidos! Em meio a tantas incertezas, você é a nossa maior e melhor decisão… Já era desejado há tempos, principalmente por sua irmã mais velha, mas tudo acontece num momento que tem que acontece”, escreveu a atriz na legenda.

Debby ainda contou que está com uma mistura de sentimentos. "2020 foi um ano de superação, e no final dele você chegou! É uma explosão de sentimentos, um amor que já nem cabe no peito… Um mix de alegria e medo, só de pensar que vamos começar tudo de novo, mas sabe o que me acalma? Você tem melhor pai do mundo, minha escolha de todo dia. Obrigada por nos trazer tantos sorrisos… Sua irmã, Duda, que faz questão de ser chamada de ‘irmã mais velha’, está radiante, e já fez muitos planos pra vocês… A gente que lute”, concluiu.