Rafa Vitti e Clara Maria brincam na terra Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 12:59

Rio - O principal conteúdo das redes sociais de Rafa Vitti é Clara Maria. A filhinha do ator, de um ano e meio, é fruto de seu relacionamento com a comediante Tatá Werneck e dá show de simpatia - e muita fofura! - nas fotos e vídeos postados pelos pais na internet. Em uma sequência de imagens, Rafa mostrou clarinha com as mãos sujas de terra.

No vídeo, o ator ensina a pequena a mexer com plantas. "Plantando a semente", escreveu na legenda. E, claro, a fofura da pequena não passou despercebida nos comentários. "A sementinha plantando a sementinha que vai ser mais sementinha pra ser plantada por outra sementinha", disse Carol Castro.