Publicado 20/03/2021 16:05 | Atualizado 20/03/2021 16:08

Rio - Ju Amaral, produtora e irmã de Paulo Gustavo, usou seu Instagram para pedir orações para o humorista, que está internado com covid-19 desde o último sábado, dia 13. Ao compartilhar um vídeo dos dois rindo e brincando, ela postou um relato emocionante.

"Estou aqui te esperando para ouvir essa sua risada que embala a minha vida desde que éramos crianças e dividíamos o mesmo quarto. Dou minha vida por você. Você é parte de mim. O que você sente, eu sinto. Do que você acha graça, eu acho também. O que você gosta de comer, eu também gosto", escreveu ela na legenda.

Na postagem, ela continuou exaltando irmão. "Você transforma a minha vida diariamente com seu olhar, sua inteligência, sua alegria e seu amor. Como é bom compartilhar a vida com você e ser sua irmã. Lembra que nós combinamos de ficarmos velhinhos juntos, em volta das suas perucas, suas maquiagens e seus figurinos pra você nunca deixar de criar e mostrar pro mundo sua genialidade. Você sempre diz que eu sou seu anjo da Guarda. Daqui eu te protejo com meu amor. Força irmão! Estou morrendo de saudade! Meu amor por você vai além desse plano. Nossas almas já passeavam juntas por aí antes da gente nascer e dividir nosso primeiro quarto. Estou aqui pra você sempre! Te amo muito. Que Deus te cure e a todos os enfermos", concluiu.

Evolução do quadro



Paulo Gustavo, que está internado desde o último sábado (13), apresenta sinais de melhora, de acordo com a assessoria de comunicação do ator. Segundo comunicado, a equipe médica está otimista com o estado dele.



"Desde a sua internação, no sábado (13), Paulo Gustavo vem apresentando sinais de melhora do ponto de vista clínico, laboratorial e tomográfico, trazendo otimismo para toda a equipe profissional e familiares, assim como para o próprio. Paulo e sua familia agradecem todas as orações e mensagens de apoio por sua recuperação", diz o comunicado.