Arthur Aguiar compartilha foto de Mayra Cardi e confirma reconciliação Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 09:35 | Atualizado 22/03/2021 09:41

Rio - Arthur Aguiar compartilhou duas fotos de Mayra Cardi no Instagram e deixou os fãs alvoroçados. Após receber várias perguntas sobre uma possível reconciliação, o ator confirmou que os dois estão juntos novamente. "Só não vê quem não quer", disse Arthur.

fotogaleria "Nem tudo precisa ser dito com todas as letras e palavras. Está aí pra quem quiser ver. Só não vê quem não quer. Não esperem que tudo seja dito com todas as palavras... Isso não irá acontecer. A vida está aí pra gente viver e ela está sendo vivida. Agora se você não entendeu não há nada que eu possa fazer. E pra quem torceu e torce, minha gratidão profunda. Com certeza a sua energia positiva chegou aqui", escreveu.

Arthur Aguiar e Mayra Cardi têm sido vistos juntos frequentemente. Os dois fizeram uma viagem recentemente com a filha do casal, Sofia, de 2 anos. Mayra e Arthur tiveram uma separação conturbada no ano passado. Ao terminar o casamento, a musa fitness disse ter sido traída com mais de 30 mulheres e que vivia um relacionamento abusivo.