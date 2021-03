Giovanna Ewbank mostra detalhes da gravidez de Zayn Reprodução

Publicado 23/03/2021 15:12

Rio - Mais de oito meses após dar à luz ao seu terceiro filho, Giovanna Ewbank decidiu compartilhar detalhes da gravidez de Zayn em seu canal no Youtube. No vídeo, a apresentadora mostrou fotos - algumas nunca divulgadas - sobre o começo da gravidez até o momento do parto.

No canal, Gio chega a falar que, na primeira foto, não imaginava estar grávida, mas já estava. "Era eu zoando com a cara do Zayn", brincou a apresentadora, sobre o bebê. Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso também são pais de Títi e Bless.

