Publicado 01/04/2021 13:12 | Atualizado 01/04/2021 13:20

Rio - A atriz Roberta Rodrigues fez uma postagem emocionante em homenagem João Acaiabe, que não resistiu às complicações da Covid-19 e faleceu na madrugada desta quinta-feira aos 76 anos . Na publicação, a atriz aparece ao lado do ator e de André Dias nos bastidores da novela "O Sétimo Guardião", exibida em 2018.

"Oh, meu pai da arte. Hoje, me pego com o coração doendo por sua partida. Algumas semanas atrás você me chamou no WhatsApp e ficamos de nos falar no final do dia e isso não aconteceu. Receba todo o meu amor, receba toda a minha gratidão. Se que papai do céu irá te receber com todo amor que você merece, Pai", escreveu a atriz sobre a última conversa que tiveram.

João Acaiabe ficou conhecido por intérprete o Tio Barnabé, do clássico "Sítio do Picapau Amarelo" (Rede Globo), e Chefe Chico no remake de 'Chiquititas' (SBT).