Por O Dia

Publicado 02/04/2021 15:18

Rio - Grávida, Lorena Improta compartilhou momentos de sua primeira ultrassom com seus fãs através do Instagram, nesta sexta-feira. "O diário de gravidez é real e estou amando compartilhar tudo com vocês! E hoje trouxe o dia em que fiz a primeira ultrassom e vi como estava o meu neném. Assistam ao vídeo completo lá no canal do YouTube!", escreveu ela na legenda da publicação.

Em seu canal do Youtube, ela contou que a consulta foi feita em casa, já que teve medo de alguém descobrir sua primeira gestação antes dela completar três meses. "Como tinha medo de descobrirem antes de completar os três meses, por questão de segurança, pedi para fazer o exame em casa, na presença da nossa família. É incrível poder ver como o neném está se formando dentro de mim... uma sensação inexplicável!", explicou.



O bebê é fruto da relação da dançarina com Léo Santana. O sexo do neném ainda não foi revelado.

