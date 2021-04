Daniel Caon e Rafa Kalimann reprodução do instagram

Publicado 02/04/2021 17:35

Rio - No dia de seu aniversário de 28 anos, Rafa Kalimann ganhou uma declaração do namorado, Daniel Caon. O músico publicou uma foto beijando a amada no Instagram, nesta sexta-feira, e se derreteu por ela na legenda.

“Meu amor, poderia ficar horas escrevendo uma mensagem gigante pra você aqui de aniversário, e ainda assim não iria conseguir expressar com palavras tudo que você representa pra mim e o tamanho do coração que você tem”, escreveu ele.

Caon ainda surpreendeu Rafa e a presenteou a amada com uma cadela. “Meu Deus, vem cá, mentira, mentira, mentira…. meu Deus do céu. Você tem um monte de irmão nessa casa. É a coisa mais linda desse mundo”, comentou a digital influencer ao ver o animal.