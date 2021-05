Nego Di Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 14:57

Rio - Após o fim do "BBB21", os participantes do reality continuam movimentando a internet. Na última terça-feira (11), Nego Di foi questionado por não seguir Juliette Freire, a vencedora desta temporada, no Instagram. O humorista respondeu que "não é obrigado", mas usuários da rede social insistiram no assunto e o ex-brother decidiu ser mais direto em seu posicionamento.

fotogaleria

Publicidade

"Tem uma galera me ofendendo aqui, me atacando, porque ontem eu respondi uma caixinha de pergunta que perguntava por que eu não seguia a Juliette. E eu disse que não sou obrigado a seguir ela porque ela também não me segue e porque eu não tinha contato com ela dentro da casa", começou o gaúcho em seus Stories.

'Ah, mas ela ganhou, mas ela ganhou um monte se seguidor, ganhou dinheiro', mas ela continua chata pra c*cete e eu não sou obrigado a seguir ela. É chata, vai sempre ser chata! Quem defende não conseguiria ficar um final de semana com ela. É uma pessoa que enche o saco, que só quer falar dela, tudo é sobre ela, e depois tu te irrita. Se faz de coitadinha. É chata!", exclamou Nego Di.

Publicidade

O humorista de 26 anos foi o terceiro eliminado do "BBB21", com 98,76% dos votos, índice que garantiu sua posição como a segunda maior rejeição da história do reality. Sobre a postura dos demais colegas de confinamento com Juliette, Nego Di disse: "Todo mundo lá dentro da casa falava que ela era chata. Só que as pessoas saem e começam a puxar o saco porque veem outro cenário aqui fora, mas desculpa, eu não sou assim. Não vou seguir".

"E outra coisa que vocês precisam entender, pessoal, é que a vida é assim. Cada um tem seu livre arbítrio, escolhe o que vai fazer, o que vai falar, quem segue, quem deixa de seguir. Vocês têm que respeitar isso", pediu.

Publicidade

Em seguida, o gaúcho explicou: "Não quer dizer que eu tenha raiva dela, ódio, ou qualquer sentimento negativo. Muito pelo contrário: eu nem penso nela. Mas as pessoas vêm me cobrar pra seguir a pessoa, o que é isso? E é a mesma coisa quando me perguntam de qualquer outro, do Lucas, por exemplo", afirmou se referindo à Lucas Penteado, que desistiu do prêmio de R$ 1,5 milhão na segunda semana do reality.

"A gente se falou, tá tudo certo. Mas me perguntar o que eu acho? Eu vou falar, falo pra ele, inclusive. Eu sou isso aí. Vocês preferem gente que vive mentindo, fingindo ser um negócio que não é... Não é esse Instagram, aqui é real", concluiu.