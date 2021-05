Israel, Caio e Rodolffo Reprodução/Instagram

Publicado 14/05/2021 10:26 | Atualizado 14/05/2021 11:08

Rio - Os Bastiões Caio Afiune e Rodolffo saíram do "BBB 21", mas continuam bem amigos, mesmo após o fim do reality. Constantemente, o fazendeiro é visto na casa do cantor sertanejo. E foi lá que surgiu um dialogo engraçado sobre ciúme com a participação de Israel, dupla musical de Rodolffo, e compartilhado via Instagram Stories nesta quinta-feira.

Tudo começou quando o próprio Israel brincou ao questionar Caio sobre o tema. "Caio, me responde a seguinte pergunta: Israel tem ciúmes de você?".

"Ah, para com isso. Uma hora dessas? Nem cinco horas ainda, o sol está quente. Já estou até dentro da casa do homem já e o povo vem com essa conversa nojenta", respondeu o fazendeiro em seguida.



Depois, o próprio Israel comentou sobre a pergunta e disse que é dúvida de muitos fãs. "Todo mundo pergunta a mesma coisa! O povo acha que a gente é embirrado um com o outro", disse, negando qualquer tipo de ciúme.