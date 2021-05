Thaís Braz, do BBB 21 Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 12:18 | Atualizado 14/05/2021 12:21

Rio - Taxada como "burra" pela dificuldade em se comunicar apresentada em alguns momentos do "BBB 21", Thaís Braz fez uma postagem em tom de desabafo, nesta quinta-feira, para rebater as críticas. No Twitter, ela pediu mais empatia por parte das pessoas.

"Eu não aguento mais ser julgada por ‘ela é burra’, ‘ela não consegue nem formar uma frase’, ‘garota sem conteúdo’, por pessoas que nem me assistiram direito e só me julgam pelas horas de nervosismo! Que mundo maldoso! As pessoas só querem olhar para o seu pior, seus defeitos", escreveu.

"Sinto que tenho que provar a toda hora quem eu sou! Porque as pessoas só querem me ver como uma ‘burra’! Isso está me desgastando! Tenham empatia! Olhem para vocês antes de julgarem com tanto ódio o outro", finalizou Thaís.

