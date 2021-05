Juliette é a vencedora do BBB 21 Reprodução / Globoplay

Publicado 15/05/2021 11:23 | Atualizado 15/05/2021 11:23

Rio - Acomodada na casa de Anitta, no Rio de Janeiro, Juliette Freire revelou que fez um bate-volta em São Paulo para "arrumar os dentes". A paraibana, que venceu o "BBB 21" e ganhou R$ 1,5 milhão, conversou com os fãs, via Instagram Stories, para falar sobre os reparos em algumas imperfeições na boca.

"Cheguei de São Paulo. Fui arrumar os dentes, os quebradinhos. Estou consertando. Já fiz algumas coisas, faltam outras. Quando estiver bem direitinho eu explico para vocês, eu mostro. Estou muito cansada, mas muito feliz.", contou a musa, que estava acompanhada de Plínio, o cachorro da cantora Anitta, e exibiu o resultado parcial do tratamento.