Gracyanne Barbosa Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/05/2021 12:00

Rio - Gracyanne Barbosa, de 37 anos, usou o Instagram, nesta semana, para compartilhar um vídeo em que aparece fazendo uma dancinha sensual. No registro, ela ironiza os comentários de pessoas que dizem que a musa fitness possui "corpo masculino".

fotogaleria

Publicidade

No vídeo, Gracy aparece em dois momentos. No primeiro, ela usa um roupão e simula cara de tristeza enquanto usa a legenda na tela: “Seu corpo é muito musculoso. Parece homem”. Na sequência, ela tira o roupão, surge apenas de biquíni enquanto dança a música "Tipo Gin", de Kevin o Chris, e exibe a legenda: “Eu feliz com o meu corpo e minhas escolhas”.

Na descrição da publicação, a esposa do cantor Belo escreveu apenas uma frase: "Simples assim". A musa fitness recebeu muitos comentários positivos dos fãs. "Maravilhosa", "linda" e "perfeita" foram alguns deles.

Publicidade

Confira o vídeo: