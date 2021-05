João Figueiredo posta foto e se declara para Sasha: ’Sou muito grato’ Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 09:14

Rio - João Figueiredo, marido de Sasha, fez uma declaração de amor para a filha de Xuxa nas redes sociais. O casal oficializou a união recentemente. "Sou muito grato. Grato por 'tão cedo' encontrar a minha parceira, por ter uma companheira que faz todo momento ser especial e único, que me mostra dia após dia que não precisamos de nada além de Jesus pra vivermos nossa história", disse o cantor gospel, de 21 anos.

"A vida se tornou mais leve e colorida depois que ela chegou... ela me faz amar viver, e viver intensamente. Do nascer ao pôr do sol, apreciar cada paisagem que passa por nossos olhos. Viver com ela é lembrar cada segundo da bondade de Deus", escreveu.

Sasha também se derreteu toda pelo marido. "Te amo! Te amo! Te amo! Você trouxe música, leveza, amor e tão mais pra minha vida! Você é tudo que eu pedi pra Deus e tão mais, meu amor. Meu melhor amigo, minha paixão, meu parceiro de vida!".