João Luiz Divulgação/Globo

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 09:17 | Atualizado 17/05/2021 09:18

Rio - João Luiz Pedrosa está com visual novo. O ex-BBB tirou a barba por completo e mostrou o resultado nas redes sociais. O professor de Geografia contou aos seguidores, em tom de brincadeira, que não se reconhece após a mudança.

fotogaleria

Publicidade

"É muito estranho me ver sem barba porque tem muito tempo que não tirava ela por completo. As vezes, eu não me reconheço, mas gostei. Achei bom”, disse ele, sem dar detalhes se o visual diferente faz parte de algum novo projeto.