Rio - Ellen Bueno, irmã de MC Kevin, usou as redes sociais para falar sobre o irmão, que morreu, na noite deste domingo, após cair do 11º andar de um hotel, na Barra da Tijuca . Além de lamentar a jovem precoce do funkeiro, ela revelou uma briga recente dos dois e o arrependimento de não pedir desculpas.

"Hoje foi o pior dia da minha vida, que dor no coração. Que choque foi esse? Sei que não fui a melhor irmã, não estávamos nos falando ultimamente. Mas se eu soubesse que quinta ia ser a última vez que eu te veria, eu teria te abraçado e te pedido desculpa e falaria o quanto eu te amo. Você é fod*, maluquinho. Marcou muitas histórias por onde passou. Nunca vou entender o porquê que você se foi, mas espero que um dia a gente se encontre", escreveu a jovem de 15 anos.

Na sequência, Ellen ainda enviou mensagem para a mulher do irmão, Deolane Bezerra . "Deo, você sempre será a melhor cunhada da vida. Eu te amo muito. Sei que esse momento vai ser muito difícil para nós. Vou sentir muito a falta de vocês brigarem e eu ficar te contando o que ele está fazendo. Eu te amo mil milhões, minha doutora", postou.

Na madrugada, Ellen também postou um vídeo curto com o irmão e colocou emoji de tristeza. "E nosso aniversário daqui pra frente, como vai ser sem você? E minha festa de 15 que você preparou tudo do jeito que sempre sonhamos? E meu príncipe? Com quem vou dançar? Quem vai me acordar gritando chegando do show? Não consigo nem acreditar. Que pesadelo. Nós tínhamos a família perfeita. E, agora, não vai ter mais você para me ver crescer. a vida é um sopro", dizia a legenda.