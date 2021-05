MC Kevin e Deolane Bezerra Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 08:27 | Atualizado 17/05/2021 08:54

Rio - Deolane Bezerra, esposa de MC Kevin, usou o Instagram Stories para se despedir do marido nesta madrugada. Aos 23 anos de idade, o funkeiro morreu após cair do 11º andar de um prédio, na noite deste domingo, na Zona Oeste do Rio.

fotogaleria

Publicidade

"Você é e sempre será o amor da minha vida. O amor mais lindo que tive. O homem que mais me amou e me admirou", escreveu Deolane ao compartilhar uma foto do casal. A advogada criminalista e o funkeiro haviam oficializado o casamento em abril deste em cerimônia em Tulum, no México.

Morte

Publicidade

MC Kevin estava no Rio acompanhado da namorada, Deolane Bezerra. Na noite de sábado (15), se apresentou em uma balada chamada 'Baile do Imperador', em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.