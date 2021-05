Corpo de MC Kevin é velado na quadra da Unidos de Vila Maria

Rio - O corpo de MC Kevin está sendo velado na quadra da escola de samba Unidos de Vila Maria, na Zona Norte de São Paulo, desde às 4h desta terça-feira. Apesar da pandemia de coronavírus, o velório ficou aberto ao público até por volta das 8h. Uma multidão de fãs se formou no local para se despedir do funkeiro. Famosos como Jojo Todynho, Yudi Tamashiro, a Miss Bumbum Erika Canela e MC Brinquedo estiveram no local.

A advogada Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, foi a primeira a chegar à quadra da escola de samba, amparada por amigos da comunidade. O corpo do cantor foi recebido na quadra com fogos de artifício por volta das 3h20 desta terça. Uma multidão se aglomerou na casa onde MC Kevin cresceu, na Vila Medeiros, também na Zona Norte. Os fãs cantaram músicas de MC Kevin, que sempre exaltou suas origens na periferia.

Publicidade

Morte trágica

MC Kevin, de 23 anos, morreu na noite do último domingo após cair da varanda de um hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. As informações iniciais, passadas pela Polícia Militar, davam conta de que MC Kevin teria tentado pular da varanda do quarto para a piscina do hotel e teria batido com a cabeça na borda. Outra hipótese levantada foi a de que MC Kevin teria caído ao tentar passar da varanda de um quarto para o outro.

Publicidade

Anteriormente, o Corpo de Bombeiros informou que MC Kevin havia caído da varanda do 11º andar. A informação foi corrigida posteriormente. De acordo com a Polícia Militar, MC Kevin estava hospedado no 13º andar, mas a queda aconteceu do 5º. A viúva de MC Kevin, Deolane Bezerra, amigos e a equipe que trabalhava com o funkeiro prestaram depoimentos na madrugada desta segunda-feira na 16ª DP (Barra da Tijuca).

MC Kevin estava no Rio para fazer um show em uma boate em Vila Valqueire, na Zona Oeste, no sábado. O evento não tinha autorização para acontecer. A Secretaria Municipal de Ordem Pública identificou os organizadores e informou que medidas cabíveis serão tomadas.

Relatar erro