Publicado 24/05/2021 19:13

Rio - A nova temporada do "The Voice Kids", da TV Globo, está cada vez mais próxima e o apresentador Márcio Garcia se mostrou ansioso para estrear no comando da atração. O ator publicou um clique feito durante a gravação do programa em seu Instagram, em que aparece sentado em uma das cadeiras de jurado.

"O melhor da vida não é fazer o que gosta e sim gostar do que faz. Quando você aprende a fazer tudo com dedicação, alegria e amor, o resultado vem com certeza! E você é apaixonado pelo que faz?", perguntou Márcio, na legenda da postagem.

Seus seguidores logo encheram os comentários de mensagens positivas para o apresentador. "O 'The Voice Kids' vai ser só alegria com você aí", escreveu uma internauta. "Vai ser sucesso", torceu outra. "Aguardando a estreia ansionsamente", comentou um seguidor.

A sexta temporada do "The Voice Kids" vai ao ar no dia 6 de junho, com Michel Teló, Gaby Amarantos e Carlinhos Brown na bancada dos jurados.