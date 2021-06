Angela Ro Ro - Divulgação

Publicado 16/06/2021 10:15 | Atualizado 16/06/2021 11:31

São Paulo - Angela Ro Ro usou seu perfil no Instagram na noite terça-feira para denunciar ataques homofóbicos que vem recebendo. "Cansei de ser vítima solitária. Infelizmente muitas são as vítimas. Deixem-nos em paz. Não somos mártires, somos seres humanos. Com muito orgulho, Gay Pride Forever (orgulho gay para sempre)", escreveu a cantora, que é lésbica.



Além disso, Angela aproveitou a oportunidade para chamar atenção para outro problema constante em sua vida, o preconceito com pessoas idosas. "Etarismo é conceito", completou ela, que ressaltou sua indignação com muitos pontos exclamação.



Logo a publicação de Angela contemplou milhares de curtidas e mensagens de apoio de fãs. "Você é resistência, Ro Ro! Te amo e te agradeço demais pelo caminho que você abriu na marra para todos nós", disse uma. "Você sempre sensata... sou fã desde sempre. Desde quando amar tem idade?", apontou outra.