Publicado 16/06/2021 13:21 | Atualizado 16/06/2021 13:31

São Paulo - Samantha Schmütz está cada vez mais engajada politicamente e nas redes sociais. A atriz não tem medo de se posicionar nem de comprar briga pelo que acha certo. Na manhã desta quarta-feira (16), ela fez uma publicação que foi vista como uma indireta a Luciano Huck, após o apresentador participar do "Conversa com Bial" e falar sobre política.

Durante o programa, Huck contou que votou em branco nas eleições de 2018. Nesta manhã, Schmütz compartilhou um tuíte que critica o voto em branco e diz que a pessoa que fez isso é conivente com as ações do governo Bolsonaro.

"Quem votou em branco em 2018 e continua afirmando que votaria de novo é conivente com tudo o que está acontecendo no país. Se toda a destruição e genocídio promovidos por Bolsonaro não mudou a sua opinião é porque você é parte do problema", diz o tuíte que Samantha Schmütz postou.