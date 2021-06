Zé Felipe - Divulgação

Com apenas 23 anos, o sertanejo Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, fez sua primeira aplicação de botox. O artista esteve na clínica JK Estética Avançada, em São Paulo, para corrigir uma marca de expressão na testa que o incomodava. Apesar da pouca idade, Zé tinha uma linha muito marcada no centro da testa, por conta de suas fortes expressões faciais, e acabou se rendendo à aplicação da toxina botulínica para corrigir o local e deixá-lo mais harmonizado.