Publicado 22/06/2021 20:49

Rio - Após a Globo confirmar que Faustão não vai voltar a comandar o "Domingão", o apresentador ganhou homenagens de diversos famosos. Adriane Galisteu também se uniu a esse time e disse que torce para o veterano da televisão voltar logo para frente das câmeras.

"Queria deixar aqui registrado toda minha admiração, carinho, respeito e gratidão por tudo e tanto sempre. Volta logo e bora comemorar. Em qualquer lugar que você estiver, estarei com você te aplaudindo sempre. Meu beijo", escreveu a apresentadora do "Power Couple".

Foi confirmado que Faustão não voltará para a apresentar o programa na Globo após ele faltar a uma gravação por conta de uma internação. Essa foi a primeira vez que algo do tipo aconteceu em mais de 30 anos de casa, mas ficou definido que Fausto Silva deixará as câmeras e Tiago Leifert ficará responsável por animar os domingos até o final do ano. Para 2021, a faixa da programação deve ser ocupada por Luciano Huck.