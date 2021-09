Lucas Santos e Lyandra Costa oficializam noivado - Reprodução Internet

Publicado 08/09/2021 08:29

Rio - Lyandra Costa, filha do cantor sertanejo Leandro, e Lucas Santos estão oficialmente noivos. A médica de 25 anos postou no Instagram, nesta terça-feira, fotos da festa de noivado, que aconteceu na noite anterior.

"Apenas agradecimentos pelo dia de ontem. Oficialização do meu noivado perante Deus e perante as pessoas que mais amo! Pai, obrigada por me dar infinitamente mais que eu sonhava. Ontem, ver tantas pessoas vibrando pela nossa felicidade foi simplesmente inexplicável. Obrigada ao meu amigo e cerimonial por ter insistido tanto para que esse sonho se concretizasse também. E que venha o casamento", disse Lyandra nas redes sociais.

O pedido de casamento aconteceu durante um jantar, em Goiânia, em dezembro de 2020. A festa de noivado só aconteceu agora por conta da pandemia de covid-19. "Eu disse sim. O momento mais importante das nossas vidas, meu futuro marido! Te amo! 05.12.2020 eternizado em nossos corações!", escreveu Lyandra na ocasião.