Kylie Jenner - AFP

Kylie JennerAFP

Publicado 08/09/2021 07:26

São Paulo - Kylie Jenner compartilhou na noite desta terça-feira um vídeo em sua rede social confirmando que está gravida pela segunda vez. A modelo é mãe da pequena Stormi Webster, de apenas 3 anos,com o rapper Travis Scott.

fotogaleria

No vídeo, a empresária mostra o resultado do teste de gravidez, os primeiros exames de ultrassom e a reação dos familiares com a notícia.

Nos comentários do vídeo, que já atingiu mais de 700 mil visualizações em poucos minutos, a irmã de Kim Kardashian arrancou suspiros de fãs de todo o mundo. Confira o vídeo: