Fátima Bernardes se refresca em cachoeira com namorado - Reprodução/Instagram

Fátima Bernardes se refresca em cachoeira com namoradoReprodução/Instagram

Publicado 08/09/2021 08:48 | Atualizado 08/09/2021 08:52

Rio - Fátima Bernardes aproveitou bastante o feriadão de 7 de setembro com o namorado, Túlio Gadêlha. Em meio à natureza, a apresentadora, de 48 anos, se refrescou em uma cachoeira usando um maiô preto. "Recarregando as energias antes de voltar para casa", escreveu ela no Instagram Stories.

fotogaleria

Ainda na rede social, ela falou sobre a viagem com o namorado. "Hora de voltar tentando levar a energia daqui. Que você também possa se abastecer do que faz bem, ao lado de quem te faz bem", escreveu ela, que também acrescentou a hashtag "cada minuto importa".