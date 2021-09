Grazi Massafera - Reprodução

Grazi MassaferaReprodução

Publicado 08/09/2021 08:48 | Atualizado 08/09/2021 08:50

São Paulo - As fotos de Grazi Massafera ao lado do ator Caio Castro sumiram das redes sociais da atriz, após o término do relacionamento entre os dois. No entanto, o mesmo não aconteceu do lado do ator que, ao menos por enquanto, mantém as fotos em que aparece ao lado da ex.

Recentemente Grazi explicou que o namoro com o ator terminou por terem entendido que era hora de seguirem separados. O casal esteva junto desde 2019 e deram um fim ao namoro no último mês de agosto. Grazi, agora solteira, parece estar focada no trabalho e já emenda trabalhos publicitários.