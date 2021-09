Larissa Manoela se esquiva de falar sobre polêmica envolvendo Neymar, Jade Picon e João Guilherme - Reprodução Internet

Publicado 08/09/2021 08:55

Rio - Larissa Manoela, de 20 anos, se esquivou de responder perguntas sobre a polêmica envolvendo seu ex-namorado João Guilherme, Neymar e Jade Picon. De acordo com rumores nas redes sociais, Jade Picon, que também é ex-namorada de João Guilherme, ficou com Neymar. O rapaz, então, teria parado de seguir o jogador de futebol e soltado algumas indiretas na internet.

No Instagram, uma fã perguntou a Larissa se ela tinha visto "os babados". "Que babado, gente? De renda? Que eu me lembre, não usei nenhuma roupa que tivesse babado hoje, mas... não, hoje não", disse a atriz. Larissa Manoela foi vista recentemente aos beijos com André Luiz Frambach na praia. Ela também não quis responder se está namorando.